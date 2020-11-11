Дворкович сообщил о низком уровне доверия населения к инновационному бизнесу

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Репутация бизнеса, в том числе инновационного, в РФ нуждается в улучшении и повышении уровня доверия к нему и власти, и населения. Такое мнение высказал в среду в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"У бизнеса всегда одна цель - получение прибыли. <...> Но в восприятии людей это значит, что цель достигается любыми средствами, в том числе и уходом от налогов, несоблюдением законодательства, что было распространено еще при советской власти, несмотря на всю тоталитарность системы, в 1990-е годы тем более, меньше после 2000 года, но тем не менее. И отношение власти к бизнесу - это отражение отношения людей к бизнесу. А люди это воспринимают таким образом, что кто-то пытается заработать деньги любым способом. И, к сожалению, это не питательная среда для самого бизнеса, и это проявляется, в том числе, и на инновационном бизнесе", - сказал Дворкович.

По его словам, доверие не возникает без репутации, а репутацию можно заработать только осуществлением разработок и выполнением обещаний. И это касается, прежде всего, новейших инновационных направлений - искусственного интеллекта, сетей 5G, беспилотного транспорта и так далее.

"Надо сделать и надо показать, что технологии искусственного интеллекта помогают быстрее и качественно выявлять заболевания, иногда предотвращать их, оказывать помощь десяткам миллионов людей. Надо доказать, что технологии связи пятого поколения, не оказывая никакого негативного эффекта на здоровье, позволяют обеспечить телемедицинские и другие услуги. И так далее. Надо показывать результаты, их широко рекламировать и, таким образом, создавать репутацию и дальнейшее доверие", - считает Дворкович.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.