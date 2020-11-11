Белоусов заявил, что коронавирус вызвал изменение приоритетов в здравоохранении

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Пандемия и распространение коронавируса привели к тому что приоритет в здравоохранении сместился с модернизации первичного звена на развитие инфекционного блока. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

"История с COVID поменяла приоритеты, надо честно об этом сказать, по крайней мере тактически поменял приоритеты развития здравоохранения. Мы бросили очень большие ресурсы на стабилизацию и развитие инфекционного блока. Это огромные ресурсы, которые мы туда вложили. Это потребовало некой сдвижки в модернизации первичного звена", - сказал он.

Белоусов добавил, что правительство начинало работать над модернизацией первичного звена еще в 2019 году.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития.

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