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В России MacBook Pro 16 подорожал на 20% после презентации Apple

Корпорация представила 10 ноября ноутбуки MacBook Air и Pro и настольный компьютер Mac mini на базе процессора M1 собственной разработки
MacBook Pro 16 Girts Ragelis/Shutterstock/FOTODOM
Описание
MacBook Pro 16
© Girts Ragelis/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Компания Apple повысила почти на 20% цены на 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro в России после презентации новых компьютеров Mac на базе собственного процессора. Обновленные цены размещены на официальном сайте Apple.

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10 ноября Apple представила ноутбуки MacBook Air и Pro и настольный компьютер Mac mini на базе процессора M1 собственной разработки.

После презентации цены на MacBook Pro 16, который компания продолжит выпускать на базе процессора Intel, в начальной комплектации выросли до 234 990 pyблей (со 199 990 pyблей), более производительной версии - до 274 990 pyблей (с 232 990 рублей).

Apple после презентации новой линейки смартфонов iPhone 12, которая прошла в октябре, сразу повысила российские цены на беспроводные наушники AirPods второго поколения, ТВ-приставку Apple TV 4K и зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro. В среднем цены также выросли на 20%.

Кроме того, позднее компания повысила цены в магазине приложений App Store в шести странах, включая Россию, из-за роста курса валют и увеличения налогов. В России цены в App Store установлены из расчета 100 рублей за $1.

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