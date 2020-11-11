В Мосгордуме одобрили продление ряда налоговых льгот для социально значимых предприятий

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали законопроект, который продлевает действие ряда налоговых льгот для социально значимых предприятий. Соответствующее решение было принято в среду в ходе пленарного заседания Мосгордумы в дистанционном формате.

"Данный законопроект - "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения" - распространяет порядок налогообложения по налогу на имущество организаций, юридических лиц от кадастровой стоимости на такие объекты, как жилые строения, гаражи и машиноместа, объекты незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Другие поправки к налогу на имущество касаются продления льгот, которые заканчивают свое действие в 2021 году", - доложил в ходе заседания замруководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Леонид Кострома.

По его словам, предусмотренные льготы освобождают от налога объекты, используемые для осуществления перевозок на малом кольце Московской железной дороги - на Московском центральном кольце (МЦК). Данная льгота была введена в 2016 году с целью поддержать развитие перевозок и установить тарифы на проезд по МЦК на приемлемом уровне, но отмена этой льготы привела бы к дополнительному налогу на объекты МЦК и увеличению тарифов на проезд. Чтобы этого не произошло, льготу продлили еще на пять лет - до конца 2025 года.

Также законопроектом еще на пять лет, до 1 января 2026 года, продлено действие льгот по торговому сбору, установленных в отношении торговли в кинотеатрах, театрах, музеях, планетариях, цирках, а также торговли, осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети со специализацией "Печать", и в отношении торговли, осуществляемой в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним земельных участках. При этом уточняется применение льготы по торговому сбору для федеральной почтовой связи: действие льготы будет ограничено торговлей ассортиментом товаров сопутствующего характера - печатной продукцией, конвертами, канцелярскими товарами, сувенирами с фирменной символикой.

Кострома отметил, что до 31 декабря 2025 года продлено действие льготы по налогу на имущество для океанариумов. Она позволит снизить в четыре раза налог на имущество в отношении площадей зданий океанариумов, не сданных в аренду. Кроме того, льготу по торговому сбору для ярмарок распространили на межрегиональные ярмарки.

Также замруководителя департамента заявил, что законопроект отменяет с 1 января 2021 года льготу по земельному налогу, установленную для автономных, бюджетных и казенных учреждений Москвы, что является очередным шагом столичных властей в постепенной отмене налоговых льгот для госучреждений и органов власти. Кроме того, документ отменяет льготы по торговому сбору для вендинговой торговли. Также принятым законопроектом установлена стоимость патента на право занятия трудовой деятельностью для иностранных граждан на 2021 год в размере 5 341 рубля в месяц, что позволит сохранить его стоимость на уровне 2020 года, заключил Кострома.