Fox: глава Pfizer продал акции компании за почти $5,6 млн на пике роста котировок

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла продал акции этой американской фармацевтической компании за около $5,6 млн, воспользовавшись ростом котировок на фоне новостей об успешных испытаниях вакцины от нового коронавируса, проведенных совместно с германской BioNTech. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News .

По его данным, глава Pfizer продал более 132,5 тыс. акций компании в минувший понедельник. В тот день котировки ценных бумаг фармацевтического гиганта подскочили на 15%, достигнув $41,94. В настоящий момент рыночная стоимость одной акции Pfizer составляет $38,83, повысившись во время торговой сессии во вторник на $0,15 (0,41%).

В понедельник было объявлено, что Еврокомиссия подпишет с BioNTech и ее партнером Pfizer соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. BioNTech опубликовала промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По ее данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США на следующей неделе.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".