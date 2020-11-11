Россия и Белоруссия начали переговоры об условиях поставок газа в 2021 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия полностью урегулировали вопрос о задолженности за российский газ и начали обсуждать условия поставок топлива в 2021 году. Об этом сообщил "Газпром" по итогам переговоров председателя правления газового холдинга Алексея Миллера и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.

"В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Белоруссию с 1 января 2021 году", - говорится в сообщении.

Минск заявлял о том, что полностью рассчитался за полученный в 2020 г. газ еще в середине октября. Однако компания "Газпром трансгаз Беларусь" (дочернее предприятие "Газпрома") сообщала, что не считает ситуацию полностью урегулированной в связи с рядом нарушений, допущенных в документах при поставке природного газа организациями ГПО, а также непогашенными пени за несвоевременную оплату газа. При этом поступление основной части суммы в компании подтвердили. Объем задолженности составлял 165,57 млн долларов, по данным российской стороны.

Ранее белорусские власти заявляли, что хотят добиться справедливой цены на российский газ, так как оптовая цена за тысячу кубометров газа в РФ составляет 80 долларов, в то время как по контракту с РФ Белоруссия должна платить 127 долларов за 1 тыс. куб. м.