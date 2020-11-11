Все платные дороги России перешли на единую систему взимания платы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Единая технологическая платформа взимания платы на всех платных дорогах России запущена сегодня вместе с системой "свободный поток" на ЦКАД-3 в Подмосковье. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, рассказал гендиректор компании-разработчика "Казань - Телематика" Марсель Нигметзянов.

"Запущена единая технологическая платформа по сбору платы со всех барьерных и безбарьерных платных решений, - рассказал порталу Нигметзянов. - Она объединяет всю сеть платных магистралей страны в едином пункте управления, в который теперь стекаются данные о каждой транзакции, каждом использовании платных дорог". Такая система дает возможность запустить в будущем более сложные и комбинированные тарифы и сервисы для пользователей платных дорог, учитывать частоту поездок, время суток и другие параметры.

Сам единый пункт управления расположен на открытом в среду в Московской области участке ЦКАД-3 в районе городского поселения Софрино. Текущая мощность системы позволяет обрабатывать до 1 млн транзакций в день. Как добавил гендиректор "Казань - Телематика" (входит в концерн "Национальные телематические системы", НТС), в настоящее время также отрабатывается возможность перехода в единую систему и всех остальных функций управления платными дорогами: видеоконтроля, метеоконтроля, реагирования на инциденты, интеллектуального управления потоками.

Одновременно с открытием ЦКАД-3 начала работу и первая в России система "свободный поток", которая также включена в периметр единой системы взимания платы. "Свободный поток" позволяет избежать строительства на дороге пунктов оплаты со шлагбаумами, которые тормозят движение. Их заменяют специальные рамки с камерами и датчиками, которые распознают номера и сами автомобили. Оплатить проезд можно заранее или в течение пяти дней после проезда. При использовании транспондеров предусмотрены скидки.

С учетом открытого 11 ноября участка ЦКАД, в России взимается плата за проезд на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью около 1 950 км. Основные платные участки находятся на трассах М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 "Нева", под управлением госкомпании "Автодор". Продлеваемый до 2030 года нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" предполагает строительство и реконструкцию еще до 2 тыс. км платных трасс.