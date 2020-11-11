Индексы в Нью-Йорке выросли. Инвесторы вкладываются в акции технологических компаний

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду в первые минуты торгов умеренно росли, локомотивом роста стали акции технологических компаний.

По информации на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 73,75 пункта (0,25%), до отметки 29 507,40. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 20,58 пункта (0,58%), до отметки 3 566,19. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 117,76 пункта (1,02%), до уровня 11 683,91.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 3,07%, до $42,63 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 0,78%, до $1 871,70 за тройскую унцию.

Как отмечает информационное агентство Bloomberg, в условиях второй волны пандемии коронавируса участники рынка вкладываются в компании, продукция которых будет пользоваться спросом в условиях жестких карантинных мер.

Как отметил в интервью газете The Wall Street Journal руководитель департамента инвестиционной стратегии компании State Street Global Advisors Алтаф Кассам, "то, что происходит сейчас на рынке - классический пример того, что рынок в краткосрочной перспективе реагирует на результаты выборов, а в долгосрочной перспективе оценивает [их] экономические последствия".