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Врио гендиректора "Аэрофлота" стал замгендиректора по коммерции и финансам Чиханчин

Экс-главу авиакомпании Виталия Савельева ранее назначили министром транспорта

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин назначен временно исполняющим обязанности гендиректора компании. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Аэрофлота"

"Приказом ПАО "Аэрофлот" от 9 ноября 2020 года временное исполнение обязанностей генерального директора общества возложено на Чиханчина Андрея Юрьевича, заместителя генерального директора", - отметили в авиакомпании.

Ранее Виталий Савельев, который возглавлял "Аэрофлот" с 2009 года, был назначен министром транспорта РФ.

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