В Северной Осетии с регоператора по обращению с ТКО взыскали 115 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Северной Осетии удовлетворил в среду иск Министерства ЖКХ Северной Осетии по взысканию с коммерческого банка "Кремлевский" 115 млн рублей за невыполнение в 2019 году региональным оператором по обращению с ТКО своих обязательств. Об этом ТАСС сообщили в арбитражном суде республики.

"По итогам судебного заседания принято решение удовлетворить иск министерства жилищно-коммунального хозяйства. С коммерческого банка "Кремлевский" взыскано 115 млн рублей в пользу бюджета республики за невыполнение в 2019 году региональным оператором по обращению с ТКО своих обязательств. Регоператор был лишен статуса", - сказал собеседник агентства.

В 2018 году между министерством ЖКХ топлива и энергетики республики и ООО "Эко-Альянс" было подписано соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечением исполнения данного соглашения являлась банковская гарантия.

Однако регоператор не справился со своими обязательствами и к концу 2019 года задолженность перед подрядчиками, осуществляющими перевозку мусора, превышала 142 млн рублей. Также были зафиксированы нарушения схемы потока отходов.

В настоящее время работу по сбору и транспортировке отходов на территории первой зоны успешно выполняет Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение "Специализированный экологический сервис".