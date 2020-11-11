В ОПЕК+ ожидают, что Новак продолжит представлять Россию на переговорах по нефти

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Страны - участницы соглашения по сокращению добычи нефти, известного как ОПЕК +, рассчитывают, что экс-министр энергетики Александр Новак, назначенный на пост вице-премьера РФ, сохранит за собой миссию представлять Россию на международных переговорах альянса по нефтяной политике. Об этом ТАСС рассказал высокопоставленный чиновник в ОПЕК.

"Безусловно, мы бы хотели, чтобы Александр [Новак] сохранил за собой вопросы, касающиеся участия России в соглашении. Он зарекомендовал себя как ответственный и надежный партнер. Очень ждем решения российского правительства на этот счет", - отметил собеседник агентства.

Новак возглавлял Минэнерго с 2012 года. Принимал участие во всех переговорах стран - экспортеров нефти, начиная с 2016 года, которые впоследствии воплотились в соглашение ОПЕК+. Новак занимает должность сопредседателя мониторингового комитета ОПЕК+, заседание которого назначено на 17 ноября. В Минэнерго пока не ответили на вопрос ТАСС о том, примет ли Новак участие в этой встрече.

Коллеги по ОПЕК+ неоднократно положительно отзывались о дипломатических качествах Новака, называли его лидером, сумевшим построить "мосты между странами", и обеспечить стратегическое лидерство России в сложной сделке.

Министром энергетики с 10 ноября назначен Николай Шульгинов, ранее возглавлявший "Русгидро".