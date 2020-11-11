Правительство предложило ввести квоту на экспорт зерна в размере 15 млн тонн

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство может ввести квоту на экспорт зерна из России в размере 15 млн тонн в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Соответствующий проект постановления кабмина размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить с 15 февраля по 30 июня 2021 года (включительно) количественное ограничение (квоту) на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ячменя и кукурузы, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, в соответствии с таможенной процедурой экспорта в общем объеме 15 млн тонн, за исключением семян зерновых культур", - отмечается в документе.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, несмотря на задачи по увеличению экспорта зерна, Минсельхоз России считает необходимым в первую очередь обеспечивать внутренние потребности и поддерживать продовольственную безопасность страны. По данным министерства, запасы зерна на начало 2020-2021 сельскохозяйственного года (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года) составляли 21,2 млн тонн зерна урожая прошлого сезона, из них запасы пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи - около 19,4 млн тонн. Производство зерна в текущем сезоне, по предварительным данным, составит около 127,5 млн тонн, из них пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи - 115,8 млн тонн. Прогноз внутреннего потребления данных зерновых культур в 2020-2021 сельскохозяйственном году составляет 68,8 млн тонн, из них 33,9 млн тонн - во втором полугодии 2020 года.

Об экспорте зерновых

В министерстве сообщили о том, что экспорт указанных культур с 1 июля 2020 года по 8 ноября 2020 года составил 20,2 млн тонн, что соответствует 99,5% от всего экспорта зерновых (20,3 млн тонн). В первой половине 2020-2021 сельхозгода планируется экспортировать 29,7 млн тонн пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи. При этом в целях обеспечения продовольственной безопасности страны Минсельхоз России считает необходимым обеспечить перед новым сезоном переходящие запасы по указанным зерновым культурам в размере не менее 17,2 млн тонн (на 1 июля 2021 года). Для сохранения данного объема запасов пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи при производстве указанных культур ‎в объеме 115,8 млн тонн экспорт в 2020-2021 сельскохозяйственном году не должен превышать 49,5 млн тонн. Прогноз экспорта указанных культур с 1 января 2021 года по 14 февраля 2021 года (включая страны ЕАЭС) составляет 4,8 млн тонн, в том числе в страны ЕАЭС - 217,6 тыс. тонн.

"Установление данных квот экспорта позволит обеспечить продовольственную безопасность Российской Федерации, удовлетворить потребности стран ЕАЭС, а также ограничить рост внутренних цен на основные зерновые культуры, который может привести к увеличению себестоимости и потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей для населения России и стран ЕАЭС", - говорится в пояснительной записке.

О квотах

Как сообщалось ранее, во второй половине прошлого сельскохозяйственного года (1 июля 2019 года - 30 июня 2020 года) Минсельхоз вводил квоту на экспорт зерна из России в размере 7 млн т. Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил в интервью ТАСС, что министерство планирует сделать механизм квотирования экспорта зерна постоянным. Тогда же он отмечал, что параметры квоты на следующий год могут быть определены после получения урожая. Он объяснял, что российское зерно пользуется повышенным спросом в мире, и отсутствие мер контроля потенциально может привести к его нехватке на внутреннем рынке. При этом министр подчеркивал, что для первой половины сельскохозяйственного года применение такой меры не предполагается.