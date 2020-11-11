Виктор Хмарин избран исполняющим обязанности председателя правления "Русгидро"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Русгидро" избрал Виктора Хмарина исполняющим обязанности председателя правления компании с 11 ноября 2020 года. Об этом говорится в сообщении "Русгидро", размещенном на портале корпоративной информации.

"Избрать члена правления, первого заместителя генерального директора Хмарина Виктора Викторовича исполняющим обязанности председателя правления - генерального директора с 11.11.2020", - говорится в сообщении.

В то же время заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев избран председателем совета директоров "Русгидро". Заместителем председателя станет ректор "Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев.

Совет директоров компании также прекратил полномочия экс-главы "Русгидро" Николая Шульгинова, который 10 ноября указом президента России Владимира Путина назначен на должность министра энергетики РФ.

Как отмечается в пресс-релизе компании, Виктор Хмарин начал работать в "Русгидро" в 2015 году, заняв должность заместителя генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности. В 2019 году Хмарин был назначен первым заместителем председателя правления компании. На этом посту он занимался подготовкой и реализацией существенных сделок, взаимодействием с потенциальными стратегическими инвесторами, международной деятельностью, а также реализацией международных проектов компании.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.