Экосистема "Сбера" расширилась за счет одной из крупнейших интернет-аптек России "Еаптеки"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Одна из крупнейших интернет-аптек России "Еаптека" стала частью экосистемы "Сбера". Об этом сообщила в среду пресс-служба банка.

"Компания "Еаптека", одна из крупнейших интернет-аптек России, меняет название на "Сбер Еаптека" и становится частью экосистемы "Сбера". Предложения компании теперь представлены в подписке "СберПрайм", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, процесс ребрендинга займет полгода, изменения логотипа и фирменного стиля коснутся, в первую очередь, сайта и приложения сервиса. Полный ребрендинг, включая оформление вывесок и точек продаж, должен быть завершен в первом квартале 2021 года.

"Сотрудничество с таким технологическим гигантом, как "Сбер", дает нам новые возможности для развития компании - и, соответственно, дальнейшего повышения качества сервиса. В будущем мы планируем вывести услуги "Сбер Еаптеки" за рамки доставки и превратить компанию в мощный сервис заботы о здоровье: с медицинскими консультациями и персонализированным подбором лекарств", - цитируют в пресс-службе гендиректора компании "Сбер Еаптека" Антона Буздалина.

Сбербанк и группа компаний "Р-Фарм" объявили о совместной покупке пакета акций компании "Еаптека" и инвестициях в ее развитие в октябре 2020 года. В рамках сотрудничества планируется глубокая интеграция компании в экосистему "Сбера" (в частности, интеграция с сервисами "СберЗдоровье", "СберЛогистика" и "СберПрайм"), также возможны синергии с другими сервисами экосистемы "Сбера", отметили в банке.