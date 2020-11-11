Минпромторг: маркировка дает бизнесменам конкурентные преимущества

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Использование системы маркировки товаров дает предпринимателям конкурентные преимущества, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в среду на Форуме по борьбе с нелегальной торговлей, который проходит в Москве в рамках "Недели ритейла".

"Маркировка - важная история и для потребителей, и для государства. Предприниматели, которые активно вошли в нее и пользуются, переналаживают свои бизнес-процессы, эффективнее ведут учет продукции, причем не только у себя, но и по всей цепочке движения товара, получают конкурентные преимущества с точки зрения маркетинга и многое другое", - сказал Евтухов.

По его мнению, споры вокруг маркировки происходят из-за того, что бизнес ранее никогда не сталкивался с подобной системой, и технические составляющие этой системы предпринимателям не всегда понятны. Поэтому, отметил Евтухов, бизнес зачастую отказывается участвовать в экспериментах, позволяющих заранее подготовиться к введению обязательной маркировки.

"Мы, по сути, первопроходцы. Такого масштаба маркировки практически всей продукции потребительского рынка нигде нет", - отметил замглавы Минпромторга.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 года обязательной стала маркировка табака, обуви, лекарств по категории 7ВЗН. С 1 января 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, с 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции. Обязательной станет маркировка шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.