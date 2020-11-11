В Новороссийске разработают алгоритм нормализации водоснабжения

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать в ближайшие две недели алгоритм нормализации водоснабжения в Новороссийске, где из-за засухи вода подается по графику. Об этом говорится в размещенном в среду сообщении на официальном сайте администрации края.

В этом году из-за отсутствия продолжительных осадков обмелели собственные источники водоснабжения таких крупных курортных городов, как Геленджик и Новороссийск, в разгар туристического сезона местные власти были вынуждены ввести графики подачи воды населению. Бесперебойное водоснабжение Новороссийска на 70% зависит от Троицкого группового водопровода, на остальные 30% - от собственных источников, среди которых Неберджаевское водохранилище, уровень воды в котором достиг критического значения, и обмелевшие ранее Пенайские источники.

"На следующей неделе график уже немного изменится в сторону увеличения подачи воды, но мы должны полностью уйти от временного водоснабжения. <…> Предоставьте алгоритм действий с финансированием и временными сроками, чтобы мы понимали, как и когда решим проблему окончательно. В противном случае не сможем говорить о развитии города в инвестиционной или строительной сферах", - приводятся в сообщении слова Кондратьева, который добавил, что работу необходимо завершить в течение двух недель.

Уточняется, что остро проблема с водоснабжением стоит и в Геленджике. Там принято решение уйти от временной подачи уже летом будущего года за счет реконструкции Троицкого водопровода. Это позволит высвободить ресурс и для Новороссийска. В настоящее время потребность Новороссийска - 140 тыс. кубометров в сутки, а Троицкий водопровод может дать только 90 тыс. кубометров.

Как сообщил вице-губернатор Александр Трембицкий, план мероприятий по Геленджику предусматривает строительство новой ветки Троицкого водопровода, ремонт действующих участков. Это приведет к повышению подачи воды в Новороссийск.

Метеорологи назвали 2020 год одним из самых засушливых в истории. В некоторых муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в курортных населенных пунктах, больше полугода не было продолжительных осадков, дожди были кратковременными или залповыми, вода моментально стекала в море.