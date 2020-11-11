Проект Университета Иннополис "Телеагроном" попал в топ-1000 сильных идей АСИ

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Три проекта Университета Иннополис, разработанные совместно с компанией "Инногеотех", были представлены на форуме "Сильные идеи для нового времени" от АСИ. Один из проектов под названием "Телеагроном" вошел в топ-1000, сообщил ТАСС в среду вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

В общей сложности Республика Татарстан представила 500 перспективных идей для развития российской экономики, социальной и технологической сфер. По количеству размещенных на специальной краунд-платформе проектов Татарстан вошел в топ-10 регионов России и был отмечен первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко как один из регионов, которые озаботились формированием правовых условий, законодательства по поддержке креативной индустрии. Всего на конкурс было представлено около 15 тысяч идей.

"Среди татарстанских проектов были три проекта от Университета Иннополис, разработанных совместно с компанией "Инногеотех". Это сервис автоматизированного мониторинга объектов капитального строительства - в направлении "Новая городская политика". Благодаря этому сервису можно в автоматическом режиме обнаружить нелегальные застройки. А также система автоматизированного мониторинга лесного хозяйства для оперативного выявления незаконного вмешательства в лесной фонд и сервис для повышения урожайности и снижения пестицидного давления на почву "Телеагроном" - в направлении "Новая технологическая стратегия", - сказал он.

Из трех проектов университета "Телеагроном" попал в топ-1000.

Система повышения урожайности сельхозкультур "Телеагроном" рассчитывает стратегию защиты растений и внесения удобрений в зависимости от множества факторов. Учитываются результаты анализа данных космической съемки, данных паспортов полей, лабораторных анализов почвы и образцов семенного материала за несколько лет. Правильный подбор удобрений и средств защиты позволяет повысить урожайность и улучшить фитосанитарное состояние почвы.

В прошлом году система уже была апробирована на 54 пилотных предприятиях Волгоградской области, Татарстана и Башкортостана. При этом урожайность картофеля и зерна повысилась до 40%, а расходы на средства защиты растений и удобрения снизились на 30%. Что немаловажно, рациональное использование удобрений и средств защиты уменьшило и содержание в продуктах вредных пестицидов и нитратов. В настоящее время сервис проходит апробацию на агропредприятиях Республики Марий Эл.