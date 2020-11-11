Продажи на платформах Alibaba по случаю Дня холостяка превысили $75 млрд

ШАНХАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Общий объем продаж на принадлежащей корпорации Alibaba платформе Tmall по случаю скидок на День холостяка (11 ноября - прим. ТАСС) составил 498,2 млрд юаней (около $75,4 млрд). Такие данные компании были отражены в полночь на табло по итогам акции в принадлежащем Alibaba центре научного взаимодействия наукограда будущего в провинции Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян), прямую трансляцию из которого вело Центральное телевидение Китая.

В этом году тотальная распродажа на платформах Alibaba проходила не только 11 ноября. Ранее компания объявила о том, что к ней было добавлено три дополнительных дня - с 1 по 3 ноября, что позволило покупателям получить доступ к большему числу товаров и скидок.

Пиковое значение через несколько минут после начала продаж после 0:00 по местному времени 11 ноября (19:00 мск 10 ноября) достигло 583 тыс. заказов в секунду. К концу акции общее число заказов на платформе превысило 2,2 млрд.

Точно такую же акцию с тремя дополнительными днями распродаж, помимо 11 ноября, провел и онлайн-ритейлер JD.com. Общий объем продаж на этой платформе за все время действия скидок по случаю Дня холостяка составил 271,5 млрд юаней (около $41,1 млрд).

День тотальной распродажи, называемый в Китае Днем холостяка, или Всемирным днем шопинга, с 2009 года традиционно проводится на площадках Alibaba 11 ноября. В этот день в течение 24 часов магазины значительно снижают цены на всех торговых онлайн-площадках компании. В 2019 году глобальная распродажа, организованная Alibaba, установила новый рекорд: общий объем продаж компаний-участников составил 268,4 млрд юаней (около $38,4 млрд), что на 26% больше показателя 2018 года.

Рынок электронной коммерции

Рынок онлайн-торговли с учетом того, что общее число пользователей интернета в Китае превысило уже 900 млн, становится одним из основных драйверов как наращивания внутреннего потребления, так и развития международной торговли. В Китае существует огромный потребительский рынок, имеется большое количество предприятий и технологий, задействованных в сфере онлайн-торговли, интерес к возможностям которой значительно вырос в условиях пандемии COVID-19.

Активными пользователями различных платформ, предлагающих продажу товаров в режиме онлайн в Китае, согласно официальным данным, являются свыше 700 млн человек. В глобальный список самых крупных китайских площадок электронной торговли входят такие компании, как Alibabа, онлайн-ритейлер JD.com, а также Pingduoduo. Онлайн-продажи обеспечивают в настоящее время порядка 24,3% от общего объема розничной торговли в Китае. В 2019 году общий объем электронной коммерции, включая розничные онлайн-продажи, в Китае превысил 34,8 трлн юаней (около $5,2 трлн). За первые три квартала этого года, согласно официальным данным, розничные онлайн-продажи выросли на 9,7% и превысили 8 трлн юаней ($1,2 трлн).