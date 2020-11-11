Бюджет Удмуртии на 2021 год планируют принять с дефицитом в 23 млн рублей

ИЖЕВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртии рассчитывают принять бюджет республики на 2021 год с доходами в размере 65 млрд 935 млн рублей и расходами в объеме 65 млрд 958 млн рублей. Таким образом дефицит составит 23,6 млн рублей, следует из данных, опубликованных в среду на сайте Госсовета региона, к публичным слушаниям по финансовому документу.

"Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Удмуртской Республики согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 65 млрд 935 млн рублей, <…> общий объем расходов бюджета в сумме 65 млрд 958 млн рублей", - сказано в проекте закона.

Объем безвозмездных поступлений запланирован в размере 14,5 млрд рублей, из них 14,1 млрд рублей - межбюджетные трансферты из бюджетной системы РФ. Верхний предел госдолга Удмуртской Республики на 1 января 2022 года запланирован в сумме 59 млрд рублей, дефицит - 23,6 млн рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Удмуртии на 2022 год запланирован в сумме 66 млрд 680 млн рублей, на 2023 год - 67 млрд 804 млн рублей. Общий объем расходов на 2022 год - 66 млрд 680 млн рублей, на 2023 год - 67 млрд 804 млн рублей. Верхний предел госдолга на 1 января 2023 года - 58 млрд 979 млн рублей.

В начале ноября глава Удмуртии в ходе пресс-конференции сообщил, что по итогам 2020 года дефицит бюджета может составить почти 17 млрд рублей с собственными доходами в 60 млрд рублей. На тот момент разрыв между доходами и расходами, по его словам, составлял около 22 млрд рублей - это исторический максимум. В конце октября депутаты республиканского Госсовета внесли в бюджет региона изменения, согласно которым расходная часть бюджета, по планам правительства, в 2020 году составит 102 млрд 505 млн рублей, доходная - 89 млрд 363 млн рублей, дефицит увеличится и составит 13 млрд 142 млн рублей.

Первоначальный вариант бюджета Удмуртии на 2020 год был принят с уровнем доходов в размере более 78 млрд рублей, расходы были запланированы в объеме 77,6 млн рублей.