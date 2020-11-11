ЦБ дал прогноз по инфляции по итогам 2020 года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Инфляция в РФ по итогам 2020 года, вероятно, будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона 3,9-4,2%, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования Банка России.

"Несмотря на сохраняющееся преобладание дезинфляционных рисков на среднесрочном горизонте и возможность их усиления в ближайшее время из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, до конца года показатель годовой инфляции может еще немного ускориться, оказавшись ближе к верхней границе диапазона прогноза Банка России (3,9-4,2%)", - отмечает департамент ЦБ.

При этом снижение ВВП в III квартале замедлится до 3-4% в годовом выражении с 8% во II квартале, полагают в департаменте.

"При этом с высокой вероятностью оценка глубины падения ВВП в II квартале будет со временем уменьшена с учетом пересмотра данных по промышленности за 2019-2020 годы", - указывают в департаменте.

По данным Минэкономразвития, спад ВВП РФ в III квартале может составить 3,8% в годовом выражении, по итогам года экономика России снизится на 3,9%.

ЦБ прогнозирует снижение ВВП РФ в 2020 году на 4-5%.

В Банке России считают, что прирост наличных рублей у населения России продолжился в III квартале. "В III квартале нетипичный для сезонности прирост наличных рублей на руках продолжился, хотя и меньшими темпами, чем в II квартале. При этом значительно выросла доля доходов, направляемых на покупку недвижимости на фоне действия льготной ипотечной программы", - отмечается в бюллетене.

По данным департамента ЦБ, в целом такая динамика может говорить о неоднородности потребительского или сберегательного поведения различных групп населения.

Также отмечается, что объемы покупок недвижимости могут оставаться повышенными вплоть до II квартала 2021 года. "Программа льготной ипотеки продлена до июля 2021 года, однако после ее окончания спрос на жилье может временно снизиться. Многие покупатели, зная о конечности действия программ льготного кредитования, могут ускорить покупку жилья и совершить ее раньше, чем планировалось. Таким образом, льготные программы оттягивают на себя будущий спрос, поэтому после их окончания обычно происходит временное снижение спроса", - указывают в департаменте ЦБ.

Мнение авторов бюллетеня может не совпадать с позицией Банка России.