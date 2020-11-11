Эксперт: почти каждая вторая бутылка питьевой воды в РФ является контрафактной

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Доля контрафактной упакованной питьевой воды в России достигает 45%, это происходит из-за отсутствия должной проверки и прослеживаемости товаров и нежелания присоединяться к системе маркировки, заявил в среду зампред комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Сергей Митин.

"Питьевая вода может быть разной, и это должно быть прописано в ее данных. Однако те, кто производят продукт, всячески оттягивают маркировку, а это не позволяет потребителю четко видеть, что он покупает. Отсутствие проверки и прослеживаемости и приводит к такой доли контрафакта - 45%, в то время как питьевая вода является одним из главных продуктов в потреблении", - сказал Митин на Форуме по борьбе с нелегальной торговлей, который проходит в Москве в рамках "Недели ритейла".

Он подчеркнул, что маркировка, дающая возможность прослеживать происхождение товара, в том числе питьевой воды, крайне важна для сохранения здоровья потребителей.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов, выступая на том же форуме, также привел данные Роскачества о том, что в Подмосковье каждая вторая бутылка воды имеет недостаточную степень минерализации, наблюдается недостаточная степень очистки и избыток солей, нарушения по уровню мягкости и жесткости.

"Поэтому любые меры, направленные на защиту прав потребителей, на качественную продукцию, оправданы", - сказал Павлов.