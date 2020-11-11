МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг ДОМ.РФ на уровне BBB со "стабильным" прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба института развития в жилищной сфере.

"Подтверждение рейтинга учитывает сильные финансовые результаты и операционные показатели компании, а также высокую и постоянно растущую системную значимость ДОМ.РФ для достижения национальных целей в жилищной сфере", - говорится в сообщении.

Рейтинговое агентство указывает на рост активов группы на 37%, до 1 трлн рублей, в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Чистая прибыль компании выросла на 46% в первом полугодии 2020 года по отношению к предыдущему периоду и достигла почти 15 млрд рублей. Fitch также отмечает высокое кредитное качество ДОМ.РФ с 2015 года. Отмечается, что ДОМ.РФ является единственным агентом по реализации госполитики в жилищном секторе в России.

Ранее правительство РФ установило требования к стресс-тестированию ДОМ.РФ, результаты которого будут регулярно рассматриваться национальным советом по финансовой стабильности. В компании отмечают, что стресс-тестирование повысит уровень прозрачности ДОМ.РФ и увеличит инвестиционную привлекательность финансовых инструментов, созданных компанией, например, ипотечных ценных бумаг.

ДОМ.РФ реализует политику государства на рынке жилья и входит в список стратегически значимых предприятий. Деятельность ДОМ.РФ охватывает полный цикл поддержки сектора: от предоставления земельных участков застройщикам и развития городской среды до поддержки спроса на жилье за счет развития ипотечного рынка и рынка ценных бумаг.