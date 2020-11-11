Глава Липецкой области заявил, что бюджет региона недополучит 5 млрд рублей из-за пандемии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Размер недополученных из-за экономических последствий пандемии коронавируса доходов в Липецкой области по итогам года составит порядка 5 млрд рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени".

В декабре 2019 года парламент Липецкой области утвердил бюджет региона на 2020 год с дефицитом в 3,1 млрд рублей. Доходы областной казны предполагались в объеме 66,1 млрд рублей, расходы - 69,2 млрд рублей.

"Прогнозируем, что в этом году [регион недополучит из-за пандемии коронавируса] 5 млрд рублей, это почти 10% бюджета", - сказал глава региона.

Артамонов пояснил, что региональные власти уже предприняли ряд мер для замещения выпадающих доходов. "Мы уже взяли кредит, разместили облигационный займ на 2,5 млрд, секвестировали расходы", - уточнил губернатор.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.