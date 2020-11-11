Андрей Черезов покинул пост замглавы Минэнерго

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра энергетики России Андрей Черезов освобожден от должности из-за ее сокращения, говорится в сообщении Минэнерго.

"Распоряжением правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 года № 2937-р заместитель министра энергетики Андрей Черезов освобожден от занимаемой должности в связи с ее сокращением", - отмечается в сообщении.

10 ноября министром энергетики России вместо Александра Новака, который перешел на должность вице-премьера, был назначен Николай Шульгинов. Новый глава Минэнерго говорил, что не намерен начинать работу с каких-либо кадровых перестановок.

Решение о сокращении количества заместителей министра с восьми до семи в сентябре 2020 года было принято председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Черезов курировал в Минэнерго вопросы экономической безопасности в ТЭК, включая защищенность критической информационной инфраструктуры министерства и объектов ТЭК, а также вопросы развития цифровых технологий в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".