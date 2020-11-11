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Греф рассказал, что примерно 80% вкладчиков Сбербанка хранят вклады в рублях

Второй по популярности валютой он назвал доллары, третьей - евро

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Примерно 80% вкладчиков Сбербанка хранят вклады в рублях и за время пандемии не изменили свои предпочтения, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы специально посмотрели на структуру наших вкладчиков - она не сильно изменилась в период пандемии. Люди очень четко отслеживают курс валют и стараются при ослаблении рубля продавать валюту, при укреплении - ее покупать. Но в целом структура вкладов осталась прежней. Самое большое количество вкладов, примерно 80% - это рубли", - сказал Греф.

Второй по популярности валютой он назвал доллары, третьей - евро.

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РоссияГреф, Герман Оскарович
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