Греф рассказал, что примерно 80% вкладчиков Сбербанка хранят вклады в рублях

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Примерно 80% вкладчиков Сбербанка хранят вклады в рублях и за время пандемии не изменили свои предпочтения, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы специально посмотрели на структуру наших вкладчиков - она не сильно изменилась в период пандемии. Люди очень четко отслеживают курс валют и стараются при ослаблении рубля продавать валюту, при укреплении - ее покупать. Но в целом структура вкладов осталась прежней. Самое большое количество вкладов, примерно 80% - это рубли", - сказал Греф.

Второй по популярности валютой он назвал доллары, третьей - евро.