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Schlumberger разработала новую технологию анализа продуктивности нефтяных скважин

Она обеспечивает более точное размещение скважин, необходимое для максимизации добычи

ТАСС, 11 ноября. Нефтесервисная корпорация Schlumberger разработала новую технологию анализа продуктивности нефтяных скважин в режиме реального времени для оптимального размещения скважин и увеличения добычи, говорится в сообщении компании.

"Schlumberger объявила о внедрении сервиса MagniSphere, который предоставляет операторам спектральные данные высокой четкости во время бурения. Эта новая технология обеспечивает точный анализ продуктивности в режиме реального времени для оптимального размещения скважин, что приводит к улучшению добычи", - сказано в сообщении.

Полученные в ходе бурения данные интегрируются в интеллектуальный процесс обработки, который предоставляет операторам данные о пластах, используемые для идентификации добываемых углеводородов и обеспечения точной геонавигации, что обеспечивает более точное размещение скважин, необходимое для максимизации добычи, отмечает компания.

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