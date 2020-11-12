ТАСС, 11 ноября. Нефтесервисная корпорация Schlumberger разработала новую технологию анализа продуктивности нефтяных скважин в режиме реального времени для оптимального размещения скважин и увеличения добычи, говорится в сообщении компании.

"Schlumberger объявила о внедрении сервиса MagniSphere, который предоставляет операторам спектральные данные высокой четкости во время бурения. Эта новая технология обеспечивает точный анализ продуктивности в режиме реального времени для оптимального размещения скважин, что приводит к улучшению добычи", - сказано в сообщении.

Полученные в ходе бурения данные интегрируются в интеллектуальный процесс обработки, который предоставляет операторам данные о пластах, используемые для идентификации добываемых углеводородов и обеспечения точной геонавигации, что обеспечивает более точное размещение скважин, необходимое для максимизации добычи, отмечает компания.