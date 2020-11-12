Индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в среду менялись разнонаправленно, индекс Dow Jones понизился, а индекс NASDAQ вырос более чем на 230 пунктов.

Согласно данным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones снизился на 21,38 пункта (-0,07%) и остановился на уровне 29 399,54. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 27,18 пункта (+0,77%), до отметки 3 572,71. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 232,57 пункта (+2,01%), до уровня 11 786,43.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 0,41%, до $41,53 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 0,75%, до $1 862,30 за тройскую унцию.

С начала недели наиболее быстро росли котировки корпораций в энергетическом и финансовом секторах, а также технологических компаний, отметила газета The Wall Street Journal. "В ходе нынешней сессии возрос интерес к компаниям технологического сектора, - привела газета мнение руководителя департамента инвестиций компании BMO Wealth Management Майкла Ститча. - Они вновь показали сегодня позитивную динамику, но, как представляется, столь же важным стало то, что наметились изменения с компаниями в тех секторах экономики, где до сих пор не наблюдалось позитивных тенденций".