Bloomberg: в ОПЕК+ обсуждают отсрочку смягчения ограничений на добычу нефти в 2021 году

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ обсуждают идею отложить смягчение ограничений на добычу нефти, рассчитанных на один-два квартала 2021 года. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа членов делегаций ряда стран картеля.

По их данным, участники ОПЕК в настоящий момент активно обсуждают идею сохранения нынешних квот на добычу нефти до первых месяцев следующего года включительно. Предложение о более значительных сокращениях добычи пока не снискало широкой поддержки среди членов картеля, уточнили источники агентства.

Обновленное соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ действует с мая. Первый этап сделки, когда страны альянса снижали добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, завершился в августе. С сентября и до конца этого года под сокращение подпадает уже 7,7 млн б/с. А с 1 января ограничения должны составить уже 5,8 млн б/с.

Соглашение действует до апреля 2022 года, его условия могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.