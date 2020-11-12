Российский бриллиант продали на торгах в Женеве за $26,6 млн

ЖЕНЕВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пурпурно-розовый бриллиант "Призрак Розы" весом 14,83 карата, добытый российской компанией "Алроса" на территории Республики Саха (Якутия), был продан в среду вечером на торгах в Женеве за 24,393 млн швейцарских франков ($26,6 млн). Об этом сообщил на своем сайте аукционный дом Sotheby's.

Оценочная стоимость "Призрака Розы" составляла $23-38 млн. Бриллиант овальной формы изготовлен из самого крупного розового алмаза, найденного в России, массой 27,85 карата. Он был назван в честь балета Михаила Фокина "Призрак Розы", впервые поставленного в труппе Русского балета Михаила Дягилева в 1911 году.

"Розовые алмазы - это довольно редкое явление в природе. Кроме того, вес только одного процента из них превышает 10 карат", - заявил глава международного отдела драгоценностей Sotheby's Гари Шулер. "Это самое настоящее чудо, ставшее результатом многовековой российской алмазной традиции и культурного наследия", - отметил он.

Ныне действующий рекорд цены драгоценных камней был установлен на аукционе Sotheby's в Женеве в ноябре 2013 года: тогда розовый бриллиант Pins Star весом 59,6 карата ушел с молотка за $83,19 млн. Он был найден в 1999 году на руднике компании De Beers в ЮАР. Победителем аукциона стал американский ювелир Айзак Вульф. Однако в феврале 2014 года выяснилось, что денег на оплату камня у покупателя нет, и бриллиант вернулся на аукцион. В апреле 2017 года на торгах в Гонконге Pink Star был повторно продан за $71,2 млн.