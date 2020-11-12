"Известия": половина управляющих компаний не раскрывает доходы и расходы перед жильцами

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Каждая вторая управляющая компания (УК) не размещает в государственной информационной системе ЖКХ данные о своих доходах и расходах, сообщают в четверг "Известия" со ссылкой на исследование Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) и ОНФ.

По данным агентства, ни одна из более 18 тыс. имеющих лицензии компаний не заполнила информацию о площади домов в своем управлении, а также о своей задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Каждая пятая компания не сообщает о количестве домов в своем управлении и численности персонала.

"УК нарушают закон, граждане не получают полные сведения об их деятельности. Это большая и довольно застарелая проблема", - пояснил газете гендиректор РАСК, эксперт тематической площадки "Жилье и городская среда" ОНФ Николай Алексеенко.

В исследовании отмечается, что в 2018-2020 годах за нарушения, связанные с информационной системой ЖКХ, УК было выписано 657 штрафов, в среднем по 5,7 тыс. рублей, а также выдано 3,3 тыс. предупреждений. Всего к ответственности за этот период привлекли 2 661 нарушителей.

Государственная информационная система ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях.