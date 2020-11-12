Около 60 котельных в Амурской области переведут с мазута на газ до 2030 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Порядка 60 котельных в Амурской области планируется до 2030 года перевести с мазута на газ по программе газификации региона, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного министерства ЖКХ.

"Началось формирование мероприятий для программы [газификации] в 2021-2030 годах. В рамках программы планируется подключить к газу порядка 60 котельных по Амурской области и построить 200 км внутрипоселковых газопроводов", - сказали в пресс-службе.

В регионе началась подготовка к реализации программы газификации жилищно-коммунального хозяйства промышленных и иных объектов в период 2021-2025 годов. "Мы уже в 2021 году переводим на газ котельную в ЗАТО Циолковский, четыре мазутные котельные в Свободном и еще три котельные в городе Белогорске. Получается, если мы успешно решаем вопрос по Свободному, то до 2025 года в Свободном котельных мазутных не остается", - отметили в министерстве.

Газификация также затронет аэропорт Благовещенска и села Белогорье и Верхнеблаговещенское в пригороде областного центра. Кроме того, власти намерены газифицировать населенные пункты, которые находятся в 50 км от газопровода "Сила Сибири" - это поселки Шимановск, Магдагачи и Сковородино, город Тында. Как отметили в министерстве, эти объекты находятся на согласовании в "Газпроме". До конца 2020 года должен решиться вопрос и по газификации Белогорска - второго по величине города в области.

Премьер-министр Михаил Мишустин в августе поручил отраслевым министерствам проработать меры по ускорению газификации регионов на Дальнем Востоке, а также представить согласованный план-график газификации с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году.