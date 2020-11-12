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В работе Instagram произошел сбой

Наибольшее число жалоб поступает из США, Бразилии, Колумбии, Чили, Франции, Украины, Австралии

ТАСС, 12 ноября. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб поступает из США, Бразилии, Колумбии, Чили, Франции, Украины, Австралии.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты (около 86%), 7% жалуются на трудности при просмотре сторис, еще у 6% не работает сайт.

О проблемах в работе соцсети также сообщалось 10 и 11 ноября.

Теги
АвстралияБразилияУкраинаСШАКолумбияФранцияЧили
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