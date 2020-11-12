Вице-мэр Москвы сообщила, что доля креативных индустрий в ВРП столицы превысила 6%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Доля креативных индустрий в валовом региональном продукте (ВРП) Москвы превысила 6%, в сегменте работают 113 тыс. компаний и около 500 тыс. человек. Об этом сообщила в четверг ТАСС вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

К креативным индустриям относят производство ювелирных изделий, полиграфию, издательскую деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование и дизайн.

"Ежегодный оборот креативной экономики Москвы оценивается в 3 трлн рублей. В этом сегменте работают 113 тыс. московских компаний и около полумиллиона человек. Доля креативных индустрий в валовом региональном продукте уже превышает 6%. У них большой потенциал роста, поэтому важно поддерживать их развитие", - сказала Сергунина.

По ее словам, важную роль в формируемой сейчас экосистеме поддержки отрасли играет создание креативных технопарков. Первым такой статус в июне 2020 года получил Центр дизайна Artplay. Его резиденты представляют сферы архитектуры, дизайна и искусства. Они могут получить субсидии до 10 млн рублей на компенсацию процентов по кредитам, расходов на приобретение или лизинг оборудования, на присоединение к системам инженерно-технического обеспечения.

Для управляющих компаний креативных технопарков предусмотрены субсидии на компенсацию процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса. Максимальный размер выплат - до 300 млн рублей в год.

Наработки представят на форуме сильных идей

На форуме "Сильные идеи для нового времени", который проходит в Москве, руководитель профильного столичного органа власти - департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин "поделится с коллегами своими наработками" о развитии креативных индустрий, сказала Сергунина. Она уточнила, что глава департамента примет участие в сессии "Креативный четверг. Как перезапустить креативные индустрии в регионе".

Московскому креативному бизнесу сейчас доступен большой набор стимулирующих мер, включая субсидии на экспорт продукции, обучение персонала, льготное кредитование и поручительства для оформления займов. А в августе 2020 года несколько категорий креативных индустрий получили возможность претендовать на специальные виды поддержки.

"По просьбе представителей бизнеса мы расширили возможности для получения отдельных видов выплат. Для галерей теперь доступна субсидия на участие в выставках и продвижение продукции через маркетплейсы. А организации в сфере художественного творчества, исполнительского искусства, концертные залы, театры, мюзик-холлы и другие могут компенсировать затраты на оборудование, коммунальные услуги и проценты по кредитам", - сказал агентству Фурсин.

По данным столичных властей, правительство Москвы оказывает креативным компаниям поддержку в продвижении их продукции. Они могут подать заявку на участие в бизнес-миссиях или воспользоваться программой "Сделано в Москве" для презентации своих товаров или услуг иностранным байерам. В июне этого года при поддержке департамента состоялось масштабное событие для киноиндустрии - онлайн-рынок отечественного аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition. К нему присоединились более 1,4 тыс. участников, около 600 из которых - представители международных компаний из 70 стран. Уже в дни его проведения анонсировали несколько контрактов по продаже московских фильмов, сериалов и анимационных лент за рубеж.

В городе уделяется внимание инновационным технологиям в креативной сфере. Разработчиков современных решений приглашают на акселерационные программы для масштабирования их проектов. Кроме того, они могут стать участниками Московского инновационного кластера, а значит, получить доступ к его обширной инфраструктуре, кооперационным программам и различным инструментам развития.

Благодаря поддержке Москвы креативные проекты участвуют в ключевых отраслевых мероприятиях. Так, в сентябре 15 столичных стартапов презентовали свои продукты в области веб-дизайна, компьютерной графики, аудиовизуального искусства, VR и AR на выставке "Created in Moscow" в рамках фестиваля "Российская креативная неделя". Отдельное направление - образование и подготовка кадров, в том числе на ранних этапах, уже в школьном возрасте. В детских технопарках Москвы, по данным властей города, можно "найти программу по вкусу". Архитектура, дизайн, анимация, создание видеоигр - лишь некоторые примеры. Также с августа работает московский филиал международной школы креативных технологий Tumo. В нем нет учителей и оценок - дети учатся самостоятельно, выполняя подобранные для них задания. Если возникают вопросы, то за советом и поддержкой всегда можно обратиться к наставнику. В 2016 году этот проект возглавил рейтинг самых инновационных школ мира по версии французского журнала We Demain.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития.

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