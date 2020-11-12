Титов предложил правительству РФ создавать совместные с Китаем университеты

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель российской части Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития, бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос создания совместных российско-китайских образовательных учреждений. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу рассмотреть возможность включения в повестку вашей предстоящей встречи с председателем Госсовета KHP Ли Кэцяном вопрос о совместных российско-китайских образовательных учреждений и внести следующие предложения: сформировать список российских и китайских высших учебных заведений, которые заинтересованы в создание совместных университетов, тиражировать опыт "МГУ-ППИ в Шэньчжэне", обсудить механизм создания совместных университетов на территории KHP с образованием юридического лица", - отмечается в письме.

Титов привел данные, по которым сейчас экспорт российских образовательных услуг, оказываемых на территории Китая, составляет около 8% внутреннего китайского рынка международного образования.

Он напомнил, что китайское законодательство не допускает создания на территории страны филиалов российских и иных иностранных университетов. Единственным таким проектом остается Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Представители МГУ занимают в совместном университете ряд руководящих административных должностей, в том числе председателя ученого совета и первого проректора университета.

На сегодняшний день Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, как отметил Титов, имеет в портфеле сотрудничества 86 российско-китайских совместных образовательных программ и 9 совместных институтов, которые являются структурными подразделениями китайских вузов. Тогда как "единственной полномасштабной и эффективной формой присутствия на китайском образовательном рынке является юридическая конструкция совместного китайско-иностранного университета с образованием нового юридического лица", полагает он.

По мнению Титова, "необходимо учитывать, что в условиях пандемии, несмотря на все сложности (отмену авиасообщения, визовые ограничения и т.д.), из всех форм межгосударственного гуманитарного взаимодействия, именно совместные образовательные проекты стали главной базой для сохранения достигнутых темпов российско-китайского сотрудничества". "Совет по образованию Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития под руководством Сергея Шахрая готов представить необходимую информацию об опыте создания и функционирования Университета МГУ-ПГІИ в Шэньчжэне, а также участвовать в экспертном сопровождении проектов создания новых совместных российско-китайских университетов", - добавил Титов.

О комитете

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития ставит целью укрепление общественной базы российско-китайских отношений, расширение взаимопонимания между народами двух стран, содействие развертыванию долгосрочного и эффективного сотрудничества России и Китая в различных областях и сферах. Образование является одной из ключевых сфер взаимодействия.