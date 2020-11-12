Аэропорт Геленджика в 2021 году проведет крупнейшее за 10 лет обновление техники

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Геленджик в 2021 году проведет крупнейшее с 2010 года обновление парка аэродромной техники. Всего в модернизацию планируется вложить более 100 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"В рамках подготовки перевода операционной деятельности в новый аэровокзальный комплекс аэропорт Геленджик в 2021 году инвестирует более 100 млн рублей в модернизацию парка аэродромной техники. Всего планируется закупить порядка 30 позиций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что планируется приобрести два автобуса для перевозки пассажиров и два самоходных трапа, ленточный транспортер для погрузки и разгрузки багажа, а также универсальный автомобиль для уборки аэродрома. В пресс-службе также отметили, что служба наземного обслуживания получит четыре электротягача. Данный тип техники широко применяется в аэропортах и на предприятиях для перевозки грузов и багажа от воздушного судна в зону формирования и сортировки благодаря отсутствию вредных выхлопов. Кроме того, в распоряжении наземных служб появится установка воздушного запуска двигателей и большегрузные тележки с откидными бортами.

"Такое масштабное обновление парка техники в аэропорту Геленджик проводится впервые с 2010 года. Техника, которая сейчас имеется, практически выработала свой ресурс и требует замены. Модернизация положительным образом скажется на качестве предоставляемых услуг не только для пассажиров, но и в большей степени для авиакомпаний", - отметил генеральный директор ООО "Аэропорт Геленджик" Иван Таранченко.

Аэропорт Геленджика располагается в районе Тонкого мыса. Это единственный аэропорт из четырех в Краснодарском крае, который не имеет статуса международного. Пассажиропоток за прошлый год составил 338 тыс. человек. Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, их доля в летние месяцы составила около 60%. За лето Кубань приняла 6,2 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса на Кубани ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.