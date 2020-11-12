В Совфеде предлагают Мишустину провести ревизию корпораций и институтов развития регионов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением провести ревизию корпораций, фондов и институтов развития регионов. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"С января 2020 года комитет проводит мониторинг деятельности институтов развития как инструментов государственной политики, стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Необходимо отметить, что результаты мониторинга уже указывают на необходимость проведения ревизии таких институтов с целью повышения их эффективности и сокращения расходов на их содержание", - говорится в письме.

На сегодняшний день в РФ, согласно документу, существует более 30 институтов развития. Кутепов напоминает, что в постановление Совета Федерации от 7 октября 2020 года были включены рекомендации правительству РФ обеспечить прозрачность деятельности государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и автономной некоммерческой организации "Агентство инвестиционного развития", а также осуществлять оценку эффективности их функционирования.

Сенатор, в частности, отмечает, что в 2018 году заработная плата действующего генерального директора некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в размере 1 млн рублей в месяц превышала расходы бюджетов некоторых моногородов. "Зарплата предыдущего генерального директора составляла 10 млн рублей в год. В 4 моногородах исполнение бюджетов по расходам за 2018 год составило не более 10 миллионов рублей. В 2018 году в 271 моногороде заработная плата зафиксирована на уровне ниже среднероссийского показателя", - подчеркнул Кутепов.

Он также упомянул в письме деятельность институтов развития Дальнего Востока. По его словам, существующий состав показателей их деятельности не позволяет объективно и однозначно определить вклад каждого института в достижение целей государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа". При этом большую часть расходов институтов развития составляют расходы на оплату труда их персонала, уточняется в письме.

Говоря об АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике", сенатор среди основных претензий к организации за 2019 год отмечает рост расходов на зарплаты при сокращении финансирования инвестпроектов и невыполнении планов, а также невыполнение запланированных показателей по использованию межбюджетных трансфертов. В структуре расходов организации свыше 40% составляют расходы на оплату труда. Средняя зарплата сотрудников на сегодняшний день составляет 115 тыс. рублей и является самой низкой среди институтов развития Дальнего Востока, уточняется в письме.

"Роснано" и Фонд прямых инвестиций

В письме также уделяется внимание Фонду развития промышленности, стратегия деятельности которого "не учитывает национальные цели и стратегические задачи на период до 2024 года". Также Счетной палатой РФ отмечается систематическое невыполнение или снижение фондом целевых показателей, подчеркивает Кутепов.

Он также приводит данные по АО "Роснано", согласно которым у "Роснано" при активах 150 млрд рублей и капитале в 54 млрд рублей накопленный убыток - 51 млрд рублей и убыток 17,3 млрд рублей. "Анализ инвестиционной деятельности "Роснано" показывает, что количество поступивших заявок с 2010 года по 30 сентября 2015 года сократилось с 439 до 11 или в 40 раз, количество одобренных по заявкам проектов также сократилось с 44 до 3 или в 15 раз. Число проектов, по которым осуществлялось финансирование за указанный период, также имеет тенденцию к сокращению", - указывает сенатор со ссылкой на данные Счетной палаты РФ.

Что касается Российского фонда прямых инвестиций, то, по словам Кутепова, за последний год РФПИ было получено от регионов более тысячи заявок на инвестиционные проекты, а за последние два года совокупно - 2100 заявок, из которых проинвестировано только 25.