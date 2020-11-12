Минпромторг предложил снизить эквайринг для офлайн-магазинов и общепита

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ считает необходимым снизить эквайринговые комиссии для офлайн-магазинов и общепита на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил " Российской газете " замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"В настоящее время эпидемиологическая обстановка непростая и сопоставима с весенним сезоном текущего года, в ряде регионов нашей страны введены новые ограничительные меры. <…> Полагаем целесообразным не только сохранение сниженных эквайринговых комиссий для предприятий онлайн-торговли, но также снижение их для предприятий классической офлайн-торговли и предприятий общепита, испытывающих в настоящее время падение выручки", - сказал он изданию.

ЦБ РФ весной в качестве меры поддержки торговли в связи с пандемией коронавируса ограничил на период по 30 сентября эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%. Позже регулятор распространил это ограничение на оплату медицинских услуг.

Ассоциация банков России (АБР) тогда предупреждала, что в случае продления данных мер кредитные организации могут начать взимать плату за выпуск карт, использование платежных приложений и допуск к кол-центру.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила 11 ноября в Госдуме, что ЦБ использует возможность ограничения верхней планки тарифов по эквайрингу, если это будет нужно, и мониторит ситуацию. Она напомнила, что лимитирование тарифов по эквайрингу, как это происходит в ряде стран, может тормозить желание банков развивать безналичные формы расчетов, и это может приводить к изменению доли наличных и безналичных денег в обороте.