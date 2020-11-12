Минпромторг просит сообщать на горячую линию о срывах поставок лекарств из-за маркировки

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ просит участников оборота лекарств сообщать о случаях задержки выпуска препаратов в оборот и срывов поставок из-за проблем с системой маркировки на круглосуточную горячую линию. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Сейчас на горячую линию можно обращаться по всем вопросам функционирования системы мониторинга движения лекарственных препаратов, сообщать обо всех случаях задержки выпуска лекарственных препаратов в гражданский оборот, а также о срывах поставок маркированных препаратов из-за проблем взаимодействия с системой", - говорится в сообщении.

Кроме того, на линии можно получить консультацию по законодательству в области маркировки и информацию о ходе внедрения системы. На фоне возросшего спроса на лекарства линия используется для обращений всех участников оборота препаратов - регионов, производителей, аптек и дистрибьюторов.

Изначально она была создана в январе 2019 года для работы с производителями в ходе подготовки к обязательной маркировке лекарств. За все время ее функционирования на нее поступило более 10 тысяч обращений.

Телефон горячей линии: +7(495) 676-43-40, электронные адреса - markirovka@gilsinp.ru, track-trace@gilsinp.ru. Линия работает круглосуточно, кроме субботы и воскресенья.