Горячая линия по вопросам обеспечения лекарствами заработает в РФ до конца недели

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение до конца недели организовать горячую линию по вопросам обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства.

"Горячая линия будет работать для регионов, аптек и дистрибьюторов. Организовать ее должен Минпромторг. Она позволит оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением лекарствами и медицинскими изделиями", - говорится в сообщении.

Мишустин также поручил Минздраву контролировать работу уже действующей горячей линии, которую открыли для медицинских работников, чтобы они могли сообщать о проблемах с медикаментами и оборудованием. Кроме того, Роспотребнадзору поручено скорректировать санитарные правила для увеличения охвата населения тестированием на коронавирусную инфекцию. Ведомство также должно еженедельно представлять в правительство сводный доклад об эпидемиологической обстановке в регионах и о достаточности принимаемых там мер для борьбы с распространением коронавируса.

"Минцифры вместе с Роспотребнадзором, правительством Москвы и Аналитическим центром при правительстве России поручено обеспечить еженедельную рассылку через Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом прогноза заболеваемости в разрезе регионов и получение обратной связи для оценки достаточности ресурсов (мест в больницах, лекарств, тестов) для помощи гражданам", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 51,5 млн человек, около 1,27 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 836 960 случаев заражения, выздоровели 1 369 357 человек, умерли 31 593. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.