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"Россети" построят в Чечне 1,8 тыс. км ЛЭП до конца 2024 года

В республике также установят и реконструируют 425 трансформаторных подстанций

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует построить 1,8 тыс. км линий электропередачи на территории Чечни до конца 2024 года. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"Планируется внедрить более 200 тыс. "умных" счетчиков, провести реконструкцию сетей, которые ближе всего к потребителю. До конца 2024 года будет построено 1 800 км новых линий, установлено и реконструировано 425 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении по итогам встречи главы "Россетей" Павла Ливинского и председателя правительства республики Чечня Муслима Хучиева.

Ливинский и Хучиев также обсудили перспективные проекты - второй этап строительства кабельных линий от подстанции "Город", а также вопрос энергоснабжения курорта "Ведучи" на склонах хребта Данедук.

"Мы поддерживаем масштабную работу по обновлению сетевого комплекса Чеченской Республики, которую запустили "Россети". Со своей стороны готовы оказать содействие в решении серьезного вопроса с улучшением платежной дисциплины потребителей "Чеченэнерго", в первую очередь самой сложной категории - водоканалов и объектов ЖКХ", - сказал Хучиев, слова которого привели в группе.

"Россети" ранее уже установили около 2 тыс. "умных" счетчиков в Аргуне. В 2015-2019 годах "Россети" инвестировали в развитие Чечни почти 5 млрд руб.

"Чеченэнерго" находится под управлением компании "Россети Северный Кавказ" (входит в группу "Россети").

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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