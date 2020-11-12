Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 77,36 рубля

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,29%, до 77,36 рубля, курс евро - на 0,14%, до 90,53 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск курс доллара находился на уровне 77,24 рубля (+0,14%), евро рос до 90,91 рубля (+0,11%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным Московской биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,57% и достиг отметки 2997,79 пункта, индекс РТС - на 0,74%, до 1224,64 пункта.

К 10:20 мск индексы замедлили падение. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3001,86 пункта (-0,44%), индекс РТС снижался на 0,73% и находился на отметке 1224,79 пункта.

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,18% - до $43,88 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется на уровне $41,79 за баррель, что на 0,12% выше уровня закрытия предыдущей сессии.