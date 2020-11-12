ЦБ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 11 ноября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Банк России впервые с 12 октября не стал продавать валюту на внутреннем рынке (с расчетами 11 ноября) в рамках упреждающих мер по снижению волатильности, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 10 ноября, составлял 6,4 млрд рублей.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 441,3 млрд рублей.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.