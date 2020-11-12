Эксперт: IT-проекты в Арктике приведут к развитию телемедицины и северного завоза

ЯКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Упрощение процедур государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере IT приведет к решению актуальных для жителей северных регионов вопросов, в том числе позволит вывести на новый уровень состояние телемедицины и реформировать систему северного завоза. Такое мнение выразил в четверг ТАСС доцент кафедры государственного управления и публичной политики РАНХиГС, координатор экспертного совета экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) Александр Воротников.

"Упрощение процедур ГЧП для проектов в области IT позволит реализовать важные проекты в Арктической зоне РФ (АЗРФ). К таким проектам можно отнести развитие интернет-связи, телемедицины, создание и развитие умных городов в Арктике, обеспечение навигации по Севморпути, реформирование системы северного завоза, создание новой логистики товарооборота в Арктике", - отметил Воротников.

Основным препятствием на пути к достижению этой цели является отсутствие правовой базы для активизации IT-проектов в рамках механизма ГЧП в Арктике. "Самое важное, что нужно сделать сейчас, это внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты", - подчеркнул эксперт.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак выступил с предложением упростить процедуры заключения соглашений о государственно-частном партнерстве при реализации IT-проектов в Арктике. Минвостокразвития рекомендовано проработать дополнительные меры господдержки проектов государственно-частного и муниципально-частного партнерства в Арктической зоне РФ.