В Россельхознадзоре сообщили, что сложностей с экспортом подсолнечника нет

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор не фиксирует сложностей с экспортом подсолнечника, фитосанитарные сертификаты на вывоз этой продукции выдаются в рабочем режиме. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор не фиксирует сложностей с экспортом подсолнечника. Фитосанитарные сертификаты выдаются в рабочем режиме в соответствии с утвержденным порядком выдачи при условии полного соответствия отгружаемых партий требованиям стран-импортеров, в том числе касающихся обязательных исследований на отсутствие ГМО", - отметили в ведомстве.

Как сообщили в Россельхознадзоре, в 2020 году его представители получили уведомления от КНР об обнаружении ГМО в рапсе и соевом масле российского происхождения.

При проведении Россельхознадзором расследования по данным фактам установлены случаи выращивания ГМО рапса на территории Чувашской Республики, Нижегородской области и ГМО сои в Волгоградской области, а также пресечены попытки экспорта ГМО зерна с территории Хабаровского края (зерно, произведенное в Еврейской автономной области, следующее за рубеж через территорию Хабаровского края), Ставропольского края, и Республики Татарстан. Ведется расследование по факту обнаружения ГМО рапса на территории Тульской области, следовавшего на переработку. Действующее законодательство запрещает выращивание в России растений, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии.

"Однако описанные выше факты подтверждают, что ряд производителей нарушают этот запрет. Учитывая факты обнаружения ГМО сои и ГМО рапса, нельзя исключать, что в России могут выращиваться и другие ГМО культуры", - говорится в сообщении. При проведении анализа документов, Россельхознадзор также обнаружил, что зачастую декларации о соответствии на экспортные партии выдаются на основании протоколов испытаний несуществующих лабораторий или без проведения исследований на все обязательные показатели, в том числе на ГМО.

Кроме того, декларации о соответствии зачастую не отражают применение пестицидов. В частности, Россельхознадзор получил от компетентного ведомства Европейского союза уведомление о том, что в рапсе одного из российских производителей органической продукции выявлено превышение остаточного количества пестицида тиометоксана в 78 раз.

12 ноября газета "Коммерсантъ" написала о том, что у экспортеров подсолнечника возникли сложности с получением фитосанитарных сертификатов для поставок.