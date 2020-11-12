"Почта России" и Wildberries будут сотрудничать при доставке товаров

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Почта России" и Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве в области доставки заказов в России и за рубежом. Документ был подписан гендиректором почтового оператора Максимом Акимовым и основателем онлайн-ретейлера Татьяной Бакальчук в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".

По данным пресс-службы почтового оператора, ключевым аспектом соглашения станет сотрудничество по доставке и выдаче заказов в отделениях "Почты России". Wildberries активно развивает сеть точек выдачи заказов - как за счет собственных пунктов, так и партнерских. Только в этом году число офлайн-точек крупнейшего российского онлайн-ретейлера выросло в четыре раза - до 27 тыс., а благодаря партнерству число точек выдачи продолжит активно расти.

"В странах-участницах ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстане и Киргизии), в которых активно работает Wildberries, "Почта России" будет доставлять заказы компании своим партнерам - местным почтовым администрациям, и их можно будет забрать в отделениях почтовой связи. А в странах Европы "Почта России" поможет организовать доставку как до отделений, так и до двери клиента. Также она будет оказывать компании услуги хранения и комплектации заказов силами своей дочерней компании в Германии - RusPost GmbH", - пояснили в "Почте России".