Трутнев сообщил, что экономические показатели Колымы превышают средние по России

ТАСС, 12 ноября. Экономические показатели Магаданской области превышают цифры не только других регионов Дальнего Востока, но и всероссийские. Об этом в четверг заявил вице-премьер правительства РФ - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в Магадане во время совещания по вопросам социально-экономического развития региона и хода выполнения отдельных поручений председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"В целом Магадан (Магаданская область) на немного, но превышает все средние показатели как по Дальнему Востоку, так и по России. Это говорит о слаженной и компетентной работе руководства региона", - сообщил Трутнев.

Во время совещания отмечалось, что по итогам 9 месяцев 2020 года индекс промышленного производства региона составил 106,8%. За тот же период всеми хозяйствами области было произведено 495,8 тонны скота и птицы на убой в живом весе, более 4 652 тонн молока, 19,6 млн штук яиц. По сравнению с январем-сентябрем 2019 года производство скота и птицы на убой увеличилось на 8,2%, производство молока - на 1,6%, яиц - снизилось на 14,5%.

На птицефабрике "Дукчинская" ведется плановая замена поголовья птиц, что повлекло за собой увеличение производства мяса и сокращение производства яиц. Объем строительных работ в январе-сентябре 2020 года составил 113,4% к уровню того же периода прошлого года. За 9 месяцев 2020 года введено в действие 5 782 кв. м общей площади жилых помещений.

"В 2019 году в рамках единой субсидии (дальневосточная программа "Единая субсидия") области выделено 2 млрд рублей на реконструкцию социальных объектов. Сегодня на эти средства уже завершен этап строительства парка "Маяк", проведен капитальный ремонт двух больниц, учреждений среднего специального образования, до конца года будет построен еще один спортивный комплекс в Магадане и в поселке Ола. С учетом потребностей мы приняли программу "Дальневосточной ипотеки", сейчас молодые семьи смогут получать льготную ипотеку на покупку жилья и на вторичном рынке", - отметил Трутнев во время совещания.

Ранее в правительстве Магаданской области ТАСС сообщали, что регион осваивает единую субсидию с опережением. Всего в план развития, финансируемый за счет программы, на сегодняшний день на Колыме включено 12 мероприятий общей стоимостью 2,3 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей - средства федерального бюджета.