Комитет Госдумы одобрил отмену обязательного аудита для предприятий малого бизнеса

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предлагающий отменить обязательный аудит для субъектов малого предпринимательства. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас, согласно законодательству, обязательный аудит проводится в случаях, если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) организации за предшествовавший отчетному год превышает 400 млн рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 млн рублей. При этом к субъектам малого предпринимательства относятся организации, доход которых, суммируемый по всем видам деятельности и применяемым по всем налоговым режимам, не превышает 800 млн рублей.

Законопроектом предлагается повысить финансовые критерии обязательного аудита, предусмотренные федеральным законом, соответственно: по выручке с 400 млн до 800 млн рублей; по сумме активов бухгалтерского баланса - с 60 млн до 400 млн рублей. Эта мера позволит освободить от обязательного аудита субъекты малого предпринимательства, то есть снизить в отношении них финансовое и административное обременение, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект предусматривает уточнение определения Кодекса профессиональной этики аудиторов, обеспечивающее полное раскрытие содержания данного документа, а также установление, что основой разработки Кодекса профессиональной этики аудиторов и правил независимости аудиторов и аудиторских организаций является кодекс профессиональной этики, принимаемый Международной федерацией бухгалтеров.

С целью реализации механизма "регуляторной гильотины" законопроектом предложен ряд изменений, которые направлены на сокращение количества обязательных требований, подлежащих проверке при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов.

Правительство в официальном отзыве поддержало законопроект.