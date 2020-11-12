Источник: Новак на должности вице-премьера продолжит курировать отношения России с ОПЕК

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Александр Новак, назначенный во вторник вице-премьером РФ, продолжит курировать отношения с ОПЕК, сообщил ТАСС источник в отрасли. Взаимодействием с этой организацией он занимался и на посту министра энергетики.

"Да, Новак сохранит курирование отношений с ОПЕК на должности вице-премьера", - сказал источник.

Россия сотрудничает с организацией по сделке ОПЕК+, в рамках которой страны-производители нефти договорились о сокращении добычи, чтобы стабилизировать рынок нефти.

Высокопоставленный чиновник в ОПЕК говорил ТАСС, что страны - участницы соглашения рассчитывают, что Новак сохранит за собой миссию представлять Россию на международных переговорах альянса по нефтяной политике.

Новак возглавлял Минэнерго с 2012 года. Принимал участие во всех переговорах стран - экспортеров нефти, начиная с 2016 года, которые впоследствии воплотились в соглашение ОПЕК+. Новак занимает должность сопредседателя мониторингового комитета ОПЕК+, заседание которого назначено на 17 ноября. В Минэнерго пока не ответили на вопрос ТАСС о том, примет ли Новак участие в этой встрече.

Ранее Госдума утвердила кандидатуру Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго, на пост вице-премьера. При этом глава "Русгидро" Николай Шульгинов назначен главой Минэнерго.