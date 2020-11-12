Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО за девять месяцев 2020 года выросла на 21,5%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль ДОМ.РФ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам девяти месяцев 2020 года достигла 19,6 млрд рублей, что на 21,5% больше показателя аналогичного периода 2019 года, следует из сокращенной промежуточной отчетности, опубликованной в четверг.

При этом за третий квартал 2020 года чистая прибыль компании составила более 5,3 млрд рублей, что почти на 9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Активы ДОМ.РФ составили 1,071 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,6%, или на 27 млрд рублей. В частности, портфель ипотечных кредитов на 30 сентября снизился на 12,6% - до 597,8 млрд рублей (на конец 2019 года он составлял 684,2 млрд рублей). Портфель проектного финансирования жилищного строительства составил 685,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 84,5%.

Также рентабельность собственных средств компании составила 15%, что на 0,1 п. п. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"На сегодняшний день мы обеспечили финансированием проекты, предусматривающие строительство свыше 15,6 млн жилья. Мы рассчитываем, что по итогам года при участии ДОМ.РФ более 170 тыс. семей улучшат свои жилищные условия, а еще около 450 тыс. семей - получат поддержку в рамках программ субсидирования ипотеки", - прокомментировал финансовые итоги генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежат государству в лице Росимущества. ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ, который ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.