Доходы Карелии в 2021 году снизятся на 13,5 млрд рублей

ТАСС, 12 ноября. Власти Республики Карелия запланировали на 2021 год доходы регионального бюджета в объеме 45,6 млрд рублей, что на 13,5 млрд рублей меньше по сравнению с текущими параметрами республиканской казны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы Карелии после внесения проекта бюджета на следующий год и плановый период 2022-2023 годов в законодательное собрание республики.

В середине марта 2020 года депутаты законодательного собрания Карелии утвердили поправки в бюджет республики, увеличив доходную и расходную части на 1,2 млрд рублей. Средства направили на доплату педагогам за классное руководство, на поддержку малообеспеченных семей и ветеранов. После внесения изменений доходная часть бюджета Карелии составила 59,1 млрд рублей, расходы - 62,2 млрд рублей.

"Проект бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов внесен в законодательное собрание Карелии. Проектом бюджета предполагается, что в 2021 году доходы бюджета составят 45,6 млрд рублей, расходы - 50,3 млрд рублей, дефицит - 4,7 млрд рублей. Исходя из прогнозируемой в плановом периоде динамики поступления доходов, дефицит бюджета будет сохраняться до 2022 года", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, параметры бюджета сформированы без учета "распределения дотаций и дополнительных объемов целевых трансфертов регионам". По мнению главы республики Артура Парфенчикова, проект бюджета сформирован в непростых условиях, и региону "предстоит совместная работа с депутатами как по обсуждению и доработке проекта бюджета, так и по его дальнейшему исполнению".

"Новацией этого года является представление проекта в электронном виде, исключающем бумажную версию. Электронный формат внесения проекта был запланирован еще в прошлом году в целях развития системы электронного документооборота и отказа от излишних операционных расходов. Такая форма позволит повысить оперативность в работе с огромным масштабным пакетом данных и обоснований. Кроме того, это ответ требованиям сегодняшнего времени, связанным с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.